Какие привычки вам не простит поджелудочная железа

Что указывает на развитие панкреатита

Поджелудочная железа является настолько нежной, что в случае ее воспаления пострадавшим клеткам не удается восстановиться. Воспаление опасно для железы, поскольку при нем происходят проблемы с ферментооттоком, что чревато разрушением органа, буквально перевариваемого самой поджелудочной.

У железы не только пищеварительные функции, но и эндокринные задачи: ею производятся гормоны, занимающиеся урегулированием углеводных и жировых обменов. Также поджелудочной контролируется глюкоза, а при сбоях в ее работе человек страдает от инсулинорезистентности и сахарного диабета.

«Чтобы поджелудочная была в порядке, нужно вести здоровый образ жизни. Орган не прощает вредных привычек. Частой причиной, приводящей к панкреатиту, становится курение, потребление алкогольных напитков, стрессы и несбалансированное питание, особенно неграмотные перекусы быстрыми углеводами и жирами», — предупреждают гастроэнтерологи.

Панкреатит — это воспалительное заболевание поджелудочной железы. Его признаками будут наличие острой боли в верхней части живота, появление тошноты и рвоты (чаще после еды), плохой аппетит и уменьшение массы тела, проблемы со стулом, общая слабость на фоне нарушений в обмене веществ и пищеварении.

Кстати, пищевая непереносимость, о которой нередко приходится теперь слышать, тоже возникает на фоне недостаточного выделения ферментов поджелудочной железой, что не дает переваривать еду должным образом. Плохо переработанные пищевые частицы принимаются организмом за аллерген, что и ведет к непереносимости.