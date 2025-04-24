Какие прививки вам нужны и в какие мифы о них не надо верить

Стартовала Всемирная неделя иммунизации

Всемирная неделя иммунизации — это ежегодная кампания, проводимая в последние дни апреля с целью повышения осведомленности о важности прививок и укрепления защиты от инфекционных заболеваний.

Вакцины, входящие в национальный календарь прививок:

• дифтерия, столбняк, коклюш — после 14 лет вакцинацию проводят один раз в 10 лет;

• корь — взрослые от 35 до 55 лет, которые никогда не болели и не прививались, делают прививку дважды с перерывом минимум 3 месяца. Если первую прививку сделали в детстве, вторую можно сделать в любое время;

• гепатит B — непривитые взрослые вакцинируются 3 раза по схеме 0-1-6: вторая доза вводится через 1 месяц после первой, третья доза — через 6 месяцев после второй. Затем прививаются каждые 10 лет в любое время;

• краснуха — обычно прививку делают в детстве дважды: в 12—15 месяцев и в 6 лет. Дети старше 6 лет и взрослые, которые ни разу не вакцинировались, прививаются дважды с перерывом в 3—6 месяцев.





Вакцинация по эпидемическим показаниям:

• менингококковая инфекция — однократная вакцинация обязательна для призывников перед началом службы в армии и для студентов младших курсов перед заселением в общежитие;

• ветряная оспа — пациенты, которые не болели ветрянкой и не прививались в детстве, вакцинируются дважды с интервалом в 3—6 месяцев. Повторная вакцинация не нужна;

• сибирская язва и бруцеллез — прививаются животноводы, ветеринары, сельскохозяйственные работники;

• брюшной тиф — вакцинируются работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование;

• опоясывающий лишай (опоясывающий герпес) — взрослые старше 50 лет, пациенты с 18 лет при нарушениях работы иммунной системы;

• клещевой энцефалит — люди, проживающие на эндемичных территориях, где вирус часто встречается. Вакцина вводится 3 раза, затем каждые 3 года требуется ревакцинация.

Важно! Чтобы узнать, какие прививки требуются именно вам, посетите своего врача в поликлинике.





Несмотря на доказанную эффективность вакцин, существует множество мифов, которые могут вводить людей в заблуждение. Рассмотрим некоторые.

Четыре мифа о вакцинации:

1. Вакцинация вызывает аутизм. Этот миф основан на недоказанных исследованиях и опровергнут множеством научных работ. Вакцины не вызывают аутизм, а их польза для здоровья бесспорна.

2. Прививки не нужны, если у ребенка нет заболеваний. Вакцинация — это способ предотвращения болезней, а не реакция на уже существующие. Даже здоровые дети подвержены риску инфекций.

3. Естественный иммунитет лучше, чем вакцинный. Хотя естественное заражение может привести к формированию иммунитета, оно также несет в себе риск серьезных осложнений и даже смерти. Вакцины обеспечивают защиту без этих рисков.

4. Вакцины содержат вредные вещества. Вакцины проходят строгие испытания на безопасность и эффективность. Состав вакцин контролируется, и все компоненты используются в безопасных дозах.

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