Какие прививки нужно делать перед выездом за границу

При путешествии в некоторые страны необходима дополнительная вакцинация

При планировании путешествия за рубеж, помимо документов, надо позаботиться о своем здоровье. Специалисты омского Роспотребнадзора напоминают о необходимости проверить наличие необходимых прививок, пишет www.om1.ru.

Многие из них, такие как прививки от дифтерии и столбняка (с периодичностью раз в 10 лет), гепатита B (трехэтапная вакцинация, пожизненная защита), кори и краснухи, делаются в детстве согласно Национальному календарю профилактических прививок. Проверьте свой сертификат, чтобы убедиться в их наличии.

Однако перед поездкой крайне важно изучить эпидемиологическую обстановку в стране вашего назначения. В зависимости от региона могут потребоваться дополнительные прививки. Например, от брюшного тифа, гепатита А и клещевого энцефалита (ежегодная вакцинация рекомендуется).

Роспотребнадзор особо подчеркивает необходимость вакцинации от желтой лихорадки при поездках в такие страны, как Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гана, Французская Гвиана, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

Автор: Алиса Шакирова