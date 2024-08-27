Какие ошибки совершают родители перед 1 сентября

Как избежать стресса с началом учебного года

Через несколько дней наступит сентябрь. И если у романтичных натур это прекрасное время ассоциируется с красивыми пейзажами, уютным пледом, горячим какао и томиком поэзии, то у школьников приближение осени может сопровождаться серьезным стрессом. Каких ошибок не стоит допускать родителям, чтобы помочь детям «пережить» возвращение к учебе?

Чтобы минимизировать стрессовое воздействие на организм после беззаботного лета, готовиться к учебному году лучше с середины августа. Если время вами оказалось упущено, то сейчас крайне необходимо обговорить с ребенком важность возвращения к прежнему распорядку.

«Однако требования следует предъявлять не только к ребенку, но и к себе, порой родители совершают неправильные действия, которые негативно отражаются на взаимоотношениях в семье и психике ребенка», — отмечают психологи.

Как не нужно себя вести родителям школьника:

• игнорировать процесс подготовки ребенка к школе, перекладывать ответственности за сборы и организацию на самого ученика;

• навязывать дополнительные занятия и кружки. Их не должно быть много, и они должны нравиться ребенку, а также оставлять время на отдых;

• устрашать и применять негативную мотивацию. Пусть школа не пугает ни строгими учителями, ни плохими оценками. Ребенку надо понимать: что бы ни произошло в школе, дома его любят и поддерживают;

• сравнивать своего ребенка с кем-то. Ни лучший друг, ни другой одноклассник не должны порождать в вашем ребенке комплексы, неуверенность, неполноценность;

• быть равнодушным к делам ребенка в школе, не разговаривать с ним о его чувствах и проблемах;

• ограничивать свободу выбора. Мы не впадаем в крайности, но все же нужно позволять ребенку самому выбирать одежду, хобби и друзей;

• иметь завышенные ожидания. Не ставьте недостижимых целей или давайте на серьезные задачи более продолжительные сроки. Не делайте так, чтобы ребенок в созданных вами условиях чувствовал безнадежность и беспомощность.

Важно! При сильном стрессе или тревожности от возвращения в школу подростку нужно оказать профессиональную психологическую помощь.

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