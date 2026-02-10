Какие орехи считаются канцерогенными

При некоторых заболеваниях нужно ограничить продукт

При всей пользе и приятном вкусе орехов этот продукт может оказывать и нежелательное воздействие на организм, потому при потреблении орехов следует проявлять осторожность.

Орехи очень калорийны — в 100 граммах может быть от 650 до 700 килокалорий, которые легко могут вызвать нежелательную прибавку в весе, поэтому с избыточной массой тела и ожирением орехи важно есть в ограниченном количестве. Максимальная суточная норма орехов — порция в 30 граммов, а вот детям до трех лет орехи вообще противопоказаны.

При сахарном диабете, патологиях почек и сердечно-сосудистых заболеваниях не рекомендуется есть орехи с добавками вроде соли или сладкой карамели.

«От аллергии тоже никто не застрахован, поэтому вводить в рацион новый вид орехов стоит постепенно. Даже половинкой орешка можно проверить реакцию организма. Если возникают неприятные ощущения, лучше отказаться на какое-то время от любых орехов и только потом вернуться к тем видам, что привычны и не вызывают негативной реакции организма», — сообщает gorsite.ru.





Когда имеются проблемы с пищеварением, орехи способны усилить симптомы дискомфорта в виде вздутия, газообразования, тяжести, нарушений стула и других неприятностей. Связан такой побочный эффект с наличием в орехах фитиновой кислоты.

Кстати, из-за этой самой кислоты нутрициологи и диетологи советуют вымачивать орехи перед употреблением, в противном случае ее концентрация помешает полноценному усвоению из продукта таких питательных веществ, как железо, кальций и цинк. Обязательно вымачивать те орехи, что куплены на рынке, но не только из-за фитиновой кислоты, но и с целью избавления от возможных паразитов, гельминтов и даже кишечных инфекций. После вымачивания орехи всегда подсушивают.

Важно знать и о том, что обработка при высоком температурном режиме провоцирует выделение орехами канцерогенов, так что обжаривают орехи только на слабом огне или в духовке при температуре не выше 60°C.

Прошедшие обработку орехи следует отправить на хранение в холодильник, поместив их в стеклянную посуду.

