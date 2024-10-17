Какие обстоятельства запускают ганзеровский синдром

Что при этом происходит с человеком

Ганзеровский синдром впервые был описан в 1897 году немецким психиатром Зигбертом Ганзером, наблюдавшим за человеком, попавшим под следственные мероприятия. С синдромом обычно сталкиваются люди, над которыми нависает угроза судебного разбирательства и лишение социального статуса. Однако не только это, но и мощное эмоциональное потрясение в виде мобилизации в действующую армию или внезапного разрыва отношений способны стать триггером для развития ганзеровского синдрома.

«Человеку с таким синдромом присуще детское поведение — сидение на полу, „игра“ с окружающими предметами. На простые вопросы могут появиться неправильные ответы, например путаница с левой и правой сторонами. Человек не в состоянии самостоятельно одеться, даже забывает, как нужно есть. При этом ему свойственно понимание обращенной к нему речи, но его разговоры или дела будут „мимо“», — объясняют психотерапевты.

Порой специалисты наблюдают настоящее «одичание», когда пострадавший ходит на четвереньках, пытается лакать воду из миски, лаять, выть и даже кусать окружающих.

Синдром обычно исчезает после того, как ситуация вокруг человека нормализуется.