Если вам приходится пользоваться общественным транспортом, вам следует знать, какие инфекции могут находиться на поручнях автобуса или трамвая.
«В общественном транспорте можно заразиться чесоткой, герпесвирусом, туберкулезом, синим гнойным микробом и стафилококковыми инфекциями», — предупреждают врачи.
Меньшее количество патогенов расположено на поручнях из ПВХ и нержавеющей стали, а вот пластиковые, резиновые или текстильные заселены микробами обильнее, еще больше инфекционных агентов может находиться на кожаных ремнях.
Для минимизации рисков заражения избегайте касания лица, в особенности губ и носа грязными руками. Покинув общественный транспорт, старайтесь скорее вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим средством.