Какие инфекции можно подцепить с поручней в общественном транспорте

После поездки нужно дезинфицировать руки

Если вам приходится пользоваться общественным транспортом, вам следует знать, какие инфекции могут находиться на поручнях автобуса или трамвая.

«В общественном транспорте можно заразиться чесоткой, герпесвирусом, туберкулезом, синим гнойным микробом и стафилококковыми инфекциями», — предупреждают врачи.

Меньшее количество патогенов расположено на поручнях из ПВХ и нержавеющей стали, а вот пластиковые, резиновые или текстильные заселены микробами обильнее, еще больше инфекционных агентов может находиться на кожаных ремнях.

Для минимизации рисков заражения избегайте касания лица, в особенности губ и носа грязными руками. Покинув общественный транспорт, старайтесь скорее вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим средством.