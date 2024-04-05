Какие физические упражнения совместимы с беременностью

Активность помогает подготовиться к родам

Беременность — не повод отказываться от физической активности, наоборот, правильные упражнения даже способствуют подготовке тела к родоразрешению. Однако тренироваться женщине в положении нужно под контролем специалиста и с учетом рекомендаций своего гинеколога.

«Физкультура поможет подготовить тело к родам, уменьшить боли, наладить обмен веществ, избежать набора лишнего веса, укрепить иммунитет, снять тревогу. Упражнения должны быть регулярными и умеренными, не менее двух раз в неделю, по 20—30 минут», — говорит акушер-гинеколог отделения патологии беременности клиники ЮУГМУ Минздрава России Екатерина Аренст.

В первом триместре беременности рекомендуют заниматься ходьбой, плаванием, аквааэробикой, дыхательными упражнениями.

Для второго триместра подходят йога, пилатес, кардиотренировки. В этот период не стоит выполнять упражнения лежа на спине в течение продолжительного времени.

В третьем триместре хорошо заняться йогой, упражнениями с фитболом, гимнастикой Кегеля, дыхательной практикой.

«В любом триместре беременности разрешены танцы, а вот экстремальные виды спорта и все, что связано с риском падения и травм, под запретом», — сообщает доктор.

После естественных родов следует возобновлять занятия спортом спустя полтора-два месяца, а после кесарева сечения разрешено приступать к активности через три месяца. Уровень нагрузок в процессе восстановления формы увеличивается постепенно.