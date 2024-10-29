Какие факторы ведут к обострению псориаза

Эта болезнь требует системной поддержки

Псориаз — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется в виде красных, шелушащихся пятен, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Болезнь может затрагивать любые участки кожи, но чаще всего возникает на локтях, коленях, коже головы и спине. Псориаз является аутоиммунным заболеванием, а это означает, что он возникает из-за сбоя в работе иммунной системы.

«Точная причина развития псориаза до конца не выяснена, но предполагается, что он появляется из-за сочетания генетических, иммунных и экологических факторов. У людей с псориазом наблюдается ускоренный рост клеток кожи, что приводит к образованию чешуек и воспалительных процессов», — говорят дерматологи.

Триггерами, способствующими обострению заболевания, считаются: стресс и эмоциональные нагрузки, инфекции, особенно стрептококковые, травмы кожи (например, порезы или солнечные ожоги), неправильное питание и нехватка витаминов, употребление алкоголя и курение.





Псориаз может развиваться у людей любого возраста, но чаще всего он начинается в возрасте от 15 до 35 лет. Заболевание затрагивает мужчин и женщин практически в равной степени, однако существуют определенные формы псориаза, которые могут зарождаться у женщин в более раннем возрасте.

На сегодняшний день псориаз считается хроническим заболеванием и полностью излечиться от него невозможно. Однако с помощью современных методов лечения удается контролировать симптомы и значительно улучшить качество жизни пациента. Важно помнить, что подход к лечению должен быть индивидуальным, и его необходимо разрабатывать совместно с врачом.

«Псориаз имеет наследственный компонент. Если у одного из родителей есть это заболевание, вероятность его возникновения у ребенка увеличивается. Однако наличие генетической предрасположенности не означает, что заболевание обязательно будет», — отмечают медики.





Лечение псориаза включает различные подходы, зависящие от степени тяжести заболевания и индивидуальных особенностей пациента:

• топические средства — мази и кремы, содержащие кортикостероиды, витамин D, ретиноиды или другие активные вещества, помогающие уменьшить воспаление и шелушение кожи;

• системные препараты — в более тяжелых случаях могут быть назначены пероральные или инъекционные средства, которые воздействуют на весь организм, — иммуносупрессоры, биопрепараты или медикаменты, влияющие на метаболизм клеток кожи;

• фототерапия — использование ультрафиолетового света под контролем врача может быть эффективным методом лечения псориаза;

• образ жизни — важно поддерживать здоровый образ жизни, включая правильное питание, отказ от алкоголя и курения, а также управление стрессом. Регулярные физические упражнения и достаточный сон также играют важную роль в поддержании здоровья кожи;

• психологическая поддержка — псориаз может оказывать значительное влияние на качество жизни и эмоциональное состояние. Поддержка психолога или участие в группах самопомощи позволяет справиться с эмоциональными трудностями.