Какие елочные игрушки могут быть источником радиации

Почему полезно пересмотреть то, чем вы наряжаете свою елку

Ретро сегодня в моде, потому кто-то покупает для елки новые игрушки, выполненные в духе советского времени, кто-то штурмует антикварные магазины, а кто-то просто изучает, что хранят антресоли бабушки. Теплые и милые сердцу старые елочные украшения создают особую атмосферу в Новый год, но есть один нюанс.

Новогодние игрушки, которые были произведены в 1950-е годы, могут быть источником радиации. Так, урановое стекло, используемое для изготовления ярких зеленых, янтарных и желтых елочных украшений, отличается повышенным уровнем излучения под воздействием ультрафиолета.

В производстве в то время активно применяли краски с добавкой радия-226. Вещество дает гамма-излучение, действующее на организм даже на расстоянии. Если с игрушек осыпается краска — это дополнительные риски. Частички светомассы остаются на коже рук, парят в воздухе, оседают на поверхностях. Внутри организма поведение альфа-частиц оказывается «выжигающим» для клеток. Также в непроветриваемом помещении может происходит накопление радона-222 — радиоактивного газа без цвета и запаха, отравляющего воздух.

