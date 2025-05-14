Какие болезни подстерегают человека на садовом участке

От некоторых инфекций нужно привиться

Все, кто работает на садовом участке, рискуют заразиться столбняком — серьезным инфекционным заболеванием, бактерии которого приводят к повреждению нервной системы, мучительным мышечным спазмам, судорогам, а порой и смерти.

Заразиться инфекцией возможно при контакте с почвой: местом обитания возбудителей являются земля, навоз и кишечник определенных животных. Продолжительность инкубационного периода при инфицировании варьируется от 3 до 21 дня, а главная профилактирующая мера — вакцинация.

«Если человек не вакцинировался от столбняка от 10 и свыше лет, ему желательно привиться до начала садово-огородных работ. При отсутствии прививки и получении травмы нужно незамедлительно провести обработку раны и посетить врача», — говорят инфекционисты.





Помимо столбняка дачников подстерегает листериоз, его также могут спровоцировать бактерии из почвы или растений. Течение заболевания при этом напоминает грипп, а еще у зараженных может увеличиваться печень и селезенка, возникать диарея. Особая опасность угрожает при этом беременным женщинам.

Работа с землей требует осторожности и соблюдения гигиены — регулярного и тщательного мытья рук и смены одежды по окончании хлопот по огороду.

Не стоит забывать и о гельминтозе: инфицироваться можно также от земли или овощей, особенно зелени. Когда заподозрите что-то неладное, сдайте без промедления анализ на глисты.

«Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, хорошо мойте руки и продукты перед едой, следите за качеством употребляемой воды», — отмечают специалисты.

Также важно защитить себя и от клещей. Помимо вакцинации, поможет закрытая одежда и применение репеллентов.