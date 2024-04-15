Какая работа считается самой вредной

Организм страдает при таком графике трудовой деятельности

Исследования ученых позволили назвать нежелательные графики работы, особенно вредящие организму человека. Так, если работать с 14 дня и позже, завершая деятельность до 24 часов, появятся риски нарушений сна, снижения когнитивных функций и большей вероятности развития болезней.

«Самые вредоносные для организма смены — с девяти вечера до восьми утра: они резко сбивают естественные циркадные ритмы. Трудящиеся по ночам зачастую сталкиваются с проблемами сна, расстройствами системы пищеварения, сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным риском диабета», — говорится об исследовании.

К вредным и экстремальным условиям труда также отнесли плавающий графики и ненормированный рабочий день — такой ритм провоцирует те же проблемы со здоровьем, что описаны выше, плюс развивает депрессию.

В анализе данных участвовали свыше семи тысяч человек старше 60 лет. Исследование также выявило лучшую схему труда — это пятидневная рабочая неделя, когда человек приступает к своим обязанностям с шести утра и позже, а завершает дела около 18 часов. Так наиболее предпочтительно для организма.