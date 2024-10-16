Какая пища считается наиболее вредной

Ее наличие в рационе должно быть минимальным

Насколько важно для организма правильное питание и каким может быть примерное меню, если вы хотите быть здоровыми, мы рассказывали здесь. Также не менее значимо, чтобы продукты, считающиеся вредными, в рационе были как можно реже. Какая пища является нездоровой?

Фастфуд. Высокое содержание насыщенных жиров, трансжиров, соли и сахара может привести к ожирению и сердечно-сосудистым и ЖКТ-заболеваниям.

Сладкие напитки. Они содержат большое количество добавленного сахара, что может вызывать диабет, кариес и набор лишнего веса.

Переработанные продукты. Часто содержат консерванты, красители и другие добавки, которые способны негативно сказаться на здоровье, провоцируя даже онкологию.

Сладости и кондитерские изделия. Обилие сахара и низкая питательная ценность приводят к недостатку необходимых витаминов и минералов, нарушают состояние кишечного микробиома, снижают иммунитет и повышают массу тела.