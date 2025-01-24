Какая ходьба способствует похудению

Для потери веса важно ускорить темп

Если вы хотите похудеть, не изнуряя себя физическими нагрузками, тогда прекрасным помощником для вас станет ходьба. И чтобы запустить процесс жиросжигания, стоит соблюсти несколько условий.

«Похудению способствует быстрый темп ходьбы, ускоряющий сердцебиение, но при этом важно чувствовать себя комфортно. Дышите через нос и откажитесь от разговоров в момент занятия», — советуют инструкторы.

Усложнить ходьбу и добавить интенсивности нагрузке позволит совершение подъемов на возвышенности, а также подключение рук — здесь лучше всего помогут палки для скандинавской ходьбы, тогда в тонусе будут и нижняя, и верхняя части тела.

Для желаемого эффекта рекомендуется заниматься ходьбой каждый день по два часа.