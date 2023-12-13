Какао может повысить иммунитет и снизить уровень сахара

Чем еще полезен этот напиток

Кто в детстве не любил какао? Однако, становясь взрослыми, люди зачастую начинают игнорировать этот напиток. И совершенно напрасно. В День горячего какао рассказываем о его пользе для организма.

Диетологи ценят какао за то, что оно обладает антиоксидантным составом. Так, полифенолам — активным природным веществам удается обеспечивать защиту клеток в нашем организме, не допуская, чтобы на них воздействовал оксидантный стресс и вредила окружающая среда, то есть они могут тормозить старение и сохранять нашу активность.

«Сухой какао-порошок в количестве 40 граммов дает человеку столько антиоксидантов, сколько ему требуется в сутки. Какао изобилует ими более, чем чай или кофе», — говорят нутрициологи.

Что еще может какао:

• улучшать кровообращение — антиоксиданты снижают количество липопротеинов низкой плотности и укрепляют сосудистые стенки, что лучшим образом отражается на кровотоке. При повышенном артериальном давлении и прочих патологиях сердца и сосудов следует регулярно баловать себя какао;

• стимулировать мозговую активность — опять заслуга антиоксидантов — они насыщают мозг кислородом, отчего орган легче справляется со своей работой;

• повышать настроение — тут в дело вступает аминокислота триптофан, относящаяся к предшественнику серотонина — гормона радости. Если серотонин на должном уровне, человеку удается сохранять оптимизм и бодрость духа. Еще в какао есть витамины группы В, от которых также зависит, в каком состоянии будет нервная система, сможем ли мы сосредотачиваться на задачах и обладать нужной продуктивностью;

• укреплять иммунитет — медью, входящей в состав порошка, обеспечивается синтез белков, к коим относятся и клетки иммунитета, а при помощи цинка формируется Т-клеточный иммунитет;

• регулировать глюкозу в крови — это выполняется эпикатехинами (они также являются антиоксидантами), запускающими активацию ключевых белков в организме и контролирующими производство глюкозы. При регулярном потреблении напитка, без добавления подсластителей, можно нормализовать концентрацию сахара в крови;

• снизить массу тела — здесь работает хром, ограничивающий наше желание лакомиться сладостями, а еще роль играет свойство какао стабилизировать настроение и сокращать стрессовое воздействие на организм, а значит, предотвращать эмоциональное переедание.