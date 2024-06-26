Как защититься от ботулизма

Первые признаки отравления появляются через несколько часов

Ботулизм является острым инфекционным заболеванием, вызываемым токсином Clostridium botulinum. Болезнь приводит к поражению нервной системы организма и нарушению нервно-мышечной передачи вплоть до паралича.

Источником ботулизма могут стать герметично упакованные грибные, овощные, фруктовые, мясные консервы, приготовленные в домашних условиях, а также промышленная консервация с признаками бомбажа. Опасность может исходить от соленой, копченой, вяленой рыбы, свиного сала и даже меда.

«К ранним симптомам ботулизма относят сильную утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь. Могут присутствовать и рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни возникает слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела», — сообщает и. о. заведующего Детской городской клинической поликлиникой № 8 Челябинска Елена Дубровская.

Ботулизм обычно заявляет о себе в промежутке 12—36 часов после проникновения токсина в организм. Он не передается от человека к человеку.





Главное для защиты от ботулизма:

• не употреблять открытые консервы в точках общественного питания;

• исключить потребление консервов со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри;

• тщательно промывать грибы, овощи и фрукты перед едой;

• соблюдать правила изготовления (добавление соли и уксуса, следование температурному режиму, проведение стерилизации) и хранения домашних консервов;

• при вскрытии домашней консервации подвергать продукт тепловой обработке на протяжении получаса при 100°C;

• продукты, не нуждающиеся в термообработке, хранить при 10°C и ниже;

• отдавать предпочтение мясным и рыбным изделиям, изготовленным на заводе, а не у частных лиц;

• разделывая тушку животного после убоя, быстро и аккуратно удалять кишечник, а затем хранить мясо в холоде;

• выловленную рыбу скорее потрошить, промывать в проточной воде и убирать на хранение в холод.