Как за неделю похудеть на два килограмма

Каким может быть примерное меню на день

Если вам кажется, что для того, чтобы блистать в новогоднюю ночь, вам нужно сбросить пару килограммов, тогда у вас еще есть на это время. За неделю до праздника можно успеть расстаться с небольшим количеством лишнего веса.

«Сбалансированное питание — ключ к успешному снижению веса. Убедитесь, что ваш рацион включает овощи и фрукты — они богаты витаминами и клетчаткой, что помогает контролировать чувство голода, белки — способствуют ощущению сытости, цельнозерновые продукты — обеспечивают организм необходимыми углеводами», — говорят диетологи.

От быстрых же углеводов нужно отказаться полностью, и если в первые три дня сладкоежкам будет во всех смыслах несладко, то после они ощутят, что в силах избавиться от своей зависимости, а похудение точно пойдет быстрее. Об алкоголе тоже следует забыть — это калорийно само по себе, еще и повышает аппетит.

Чтобы немного похудеть и при этом не создать организму стресса, можно сократить размеры порций, а еще важно есть медленно, так скорее наступит насыщение.





«Пить достаточное количество воды — важный аспект похудения. Рекомендуется не менее 1,5—2 литров воды ежедневно. Вода помогает ускорить обмен веществ и уменьшить чувство голода», — сообщают специалисты.

Всегда ускоряет похудение физическая активность, регулярные нагрузки также позволят быть в форме в дни застолий.

Обязательно высыпайтесь, от недостатка сна ухудшается обмен веществ и повышается аппетит.

Примерное меню на день, которое поможет снизить вес:

• завтрак — 150 г овсянки на воде, можно добавить немного меда или ягод для вкуса, 1—2 вареных яйца, чай или кофе без сахара;

• перекус — яблоко или банан, греческий йогурт — 100 г;

• обед — куриная грудка, запеченная с овощами, — вся порция 350—400 г;

• перекус — 30 г орехов или 100—150 г творога с зеленью;

• ужин — 200 г запеченной рыбы, чашка салата из зелени, огурца и редиса с оливковым маслом.