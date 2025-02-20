Как взять человека на эмоциональный крючок взглядом

Зачем нужно смотреть в левый глаз собеседника

Хотите доверительных отношений и усиления эмоциональной связи с партнером? Попробуйте прибегнуть к одному приему, позволяющему взять человека на эмоциональный крючок. Эксперты уверяют, что это особенно помогает на свидании.

«Во время разговора с человеком старайтесь смотреть в его левый глаз — это позволит упрочить эмоциональные связи», — информируют нейробиологи.

Как это работает? Все довольно просто. Прием отсылает нас в младенчество. Причина в том, что большая часть людей является правшами. Когда, например, мать берет ребенка на руки, она располагает его именно на левой руке, и тогда правым глазом мама встретится с левым глазом ребенка.

При таком контакте оказывается воздействие на миндалевидное тело — этой области мозга приходится отвечать за наши эмоции и создание так называемой «эмоциональной резонансной петли».