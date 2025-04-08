Как выглядит «тихий стресс»

Проверьте себя по этим признакам

Поведение человека, подвергаемого стрессовому воздействию, принято ассоциировать с яркими проявлениями — криком или вспыльчивостью, но не всегда стресс заявляет о себе так явно, иногда его течение может быть тихим.

«При „тихом стрессе“ человеку свойственно замыкаться в себе, сдерживать свои эмоции, что отрицательно воздействует и на физическое, и на психическое здоровье, увеличивая вероятность формирования депрессивного расстройства или тревожности», — говорят психотерапевты.

Человек в «тихом стрессе» делается раздражительным, его концентрация снижается, его больше не интересуют некогда любимые занятия.

Заметив у себя такие признаки, стоит сократить часть рабочей нагрузки, больше отдыхать и обязательно высыпаться, а еще снова обратиться к своим увлечениям.

Если преодолеть возникшие трудности самому не получится, нужно посетить специалиста.