Психологической зрелостью называют состояние, для которого характерна достаточная развитость личности, позволяющая проходить жизненные трудности, пребывать в эмоциональном равновесии, обладать гибкостью мышления и умением адаптироваться к изменяющимся условиям и при этом находиться в здоровых отношениях с окружающими.
«Психологически зрелый человек осознает свои мысли и мотивы, контролирует собственные чувства и эмоции, принимает ответственность за свои действия, разрешает конфликтные ситуации конструктивно, умеет находить выход из проблем и принимать решения, полагаясь на здравый смысл», — говорят психологи.
Психологически зрелый человек:
• открыто и честно заявляет про свои желания и потребности;
• не боится сказать «нет» и отстоять свои границы;
• готов, что ему откажут на просьбу;
• принимает собственные ошибки и усваивает уроки;
• ответственен за свои чувства, мысли и действия;
• обладает устойчивой самооценкой, не меняющейся от чужих мнений;
• делает конкретные выводы из конкретных ситуаций, не обобщая;
• считается с жизненными реалиями;
• умеет с пониманием относиться к чувствам, настроению и желаниям людей, уважает потребности других и их непохожесть на него, принимает человека таким, какой он есть;
• способен предугадать последствия своих поступков, мыслей и чувств;
• понимает свои истинные мотивы в отношениях с людьми, честно их озвучивает в форме просьбы или вопроса, не прибегая к манипуляциям;
• может поддержать и подбодрить себя сам, не впадает в зависимость от других.