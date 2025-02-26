Как выглядит психологическая зрелость

Проверьте себя по этим характеристикам

Психологической зрелостью называют состояние, для которого характерна достаточная развитость личности, позволяющая проходить жизненные трудности, пребывать в эмоциональном равновесии, обладать гибкостью мышления и умением адаптироваться к изменяющимся условиям и при этом находиться в здоровых отношениях с окружающими.

«Психологически зрелый человек осознает свои мысли и мотивы, контролирует собственные чувства и эмоции, принимает ответственность за свои действия, разрешает конфликтные ситуации конструктивно, умеет находить выход из проблем и принимать решения, полагаясь на здравый смысл», — говорят психологи.

Психологически зрелый человек:

• открыто и честно заявляет про свои желания и потребности;

• не боится сказать «нет» и отстоять свои границы;

• готов, что ему откажут на просьбу;

• принимает собственные ошибки и усваивает уроки;

• ответственен за свои чувства, мысли и действия;

• обладает устойчивой самооценкой, не меняющейся от чужих мнений;

• делает конкретные выводы из конкретных ситуаций, не обобщая;

• считается с жизненными реалиями;

• умеет с пониманием относиться к чувствам, настроению и желаниям людей, уважает потребности других и их непохожесть на него, принимает человека таким, какой он есть;

• способен предугадать последствия своих поступков, мыслей и чувств;

• понимает свои истинные мотивы в отношениях с людьми, честно их озвучивает в форме просьбы или вопроса, не прибегая к манипуляциям;

• может поддержать и подбодрить себя сам, не впадает в зависимость от других.