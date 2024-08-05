Как выбрать качественный мед

Какой продукт не рекомендуется к употреблению

Медовый рынок разнообразен, потому неопытному покупателю легко растеряться и нарваться на продукт ненадлежащего образца. По каким признакам можно отличить хороший мед?

Лучше всего приобретать мед у местных пасечников, которые могут подтвердить происхождение своего продукта. Органические или дикие меды зачастую содержат меньше загрязняющих веществ и пестицидов. Избегайте меда, продаваемого на рынках без соответствующих сертификатов качества.

«Качественный мед должен быть прозрачным, без посторонних включений и осадка. Он может иметь различную степень вязкости в зависимости от сорта, но не должен быть слишком жидким или кристаллизованным, если это не характерно для конкретного вида. Например, гречишный мед часто кристаллизуется быстрее, чем цветочный», — сообщают медовые сомелье.





Настоящий мед обладает насыщенным ароматом и вкусом, характерным для его сорта. Если вы ощущаете химические или искусственные нотки, скорее всего, перед вами подделка или низкосортный мед.

«Существует несколько народных методов проверки добротности меда. Например, мед можно капнуть на бумажное полотенце: если он оставляет жирные пятна — это свидетельствует о добавлении сахара или других примесей. Также можно растворить мед в воде — качественный мед не должен образовывать пены», — отмечают эксперты.

Выбирая мед, отдавайте предпочтение тому, чья упаковка имеет четкую маркировку, а состав лишен добавок и консервантов.

Плохой мед выдаст себя этими признаками: наличием осадка, посторонних включений или пузырьков воздуха, чрезмерной сладостью и отсутствием характерного аромата, быстрой кристаллизацией — особенно в течение нескольких дней.