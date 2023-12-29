Как воздействие холода сказывается на почках

Почему зимой чаще возникает желание помочиться

Зимой снижение температуры разными людьми ощущается по-разному: кто-то может спокойно гулять в минус 20°C, другого знобит и при минус 3°C. Если организм подвергается воздействию низких температур и замерзает, кровоток перераспределяется.

«Меньшее количество крови доходит до периферийных участков, так как основными потоками снабжаются стратегически важные органы. Из-за интенсивности кровоснабжения активируется работа почек, в результате производство мочи повышается, человеку чаще хочется посетить туалетную комнату, позывы иногда бывают внезапными и интенсивными», — говорят нефрологи.

Когда мочеиспускание происходит чаще, нужно подумать о водном балансе и пить чистую воду в большем количестве, ведь от недостатка воды в организме может развиться инфекционное заболевание мочевыводящих путей.

Отметим, почкам и органам таза вредит не только переохлаждение, но и перегрев (например в автомобиле). Для их здоровья важна комфортная температура.