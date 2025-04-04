Как водителю не уснуть за рулем

Когда лучше отказаться от поездки

Уснувший водитель — одна из основных причин дорожных аварий, потому при сильной усталости и недостатке сна не рекомендуется садиться за руль, чтобы сохранить свою жизнь и не представлять угрозы для других участников движения.

«Всем автомобилистам, а тем более профессиональным водителям, важно соблюдать режим отдыха и спать не менее 7—8 часов в сутки, ведь даже одна бессонная ночь может сказаться на вашей внимательности», — сообщают терапевты.

Если вы планируете долгое путешествие, делайте регулярные перерывы. Останавливайтесь каждые 2 часа, выходите из автомобиля, разминайте мышцы и немного гуляйте. Это поможет восстановить уровень энергии и концентрации.

Перед длительной поездкой старайтесь избегать тяжелой и жирной пищи, так как она может вызывать сонливость. Предпочитайте еду, которая обеспечит вас энергией.

«Недостаток жидкости тоже может привести к усталости и сонливости. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать уровень энергии. При этом будьте осторожны с кофеином — он может временно повысить бдительность, но его эффект быстро пройдет», — информируют врачи.

Слушайте энергичную музыку или аудиокниги — это позволит поддерживать ваше внимание и не дать уснуть.

Если вы чувствуете, что начинаете засыпать, откройте окно для поступления свежего воздуха, а также прибегните к технике стимулирующего дыхания из йоги: сделайте вдох, а потом быстрый выдох носом, рот при этом закрыт, но расслаблен. Совершение коротких вдохов и выдохов — около трех циклов в секунду, позволит ощутить прилив энергии и повысить бдительность. После упражнения нужно дышать нормально. Сперва технику используют на протяжении 15 секунд, далее каждый следующий раз добавляют по 5 секунд, доводя общее время до минуты.

Если нужно ехать далеко, по возможности берите с собой компаньона, чтобы человек рядом мог следить за вами и не позволял уснуть. Еще лучше, если напарник тоже умеет водить, тогда получится сменять друг друга за рулем и отдыхать.

Когда чувствуете, что не можете сосредоточиться, лучше остановитесь на ближайшей стоянке и отдохните. Кратковременный сон на 15—20 минут способен значительно улучшить ваше состояние.





Эти признаки указывают на то, что водителю лучше воздержаться от поездки:

• если вы чувствуете постоянную сонливость, вам трудно сосредоточиться или вы зеваете — это явный сигнал, что стоит отложить поездку;

• возникающая головная боль — она может снизить вашу концентрацию и реакцию, что сделает вождение небезопасным;

• если вы испытываете головокружение, слабость или общее недомогание, это существенно повлияет на вашу способность управлять автомобилем;

• при возникших проблемах со зрением, что также порой является проявлением недосыпа, — размытом зрении, трудностями в восприятии цветов или двоении в глазах и прочих неприятностях не получится безопасно вести машину;

• если вы испытываете стресс, тревогу или подавленное настроение, это может отвлекать вас от вождения и снижать вашу внимательность;

• боль в груди, одышка или другие физические недомогания бывают признаками серьезной проблемы со здоровьем. В таких случаях лучше не рисковать и вместо поездки обратиться к врачу;

• когда вы принимаете лекарства, вызывающие сонливость или ухудшающие внимание, садиться за руль нельзя;

• употребление алкоголя или запрещенных веществ лишает человека способности адекватно управлять автомобилем.