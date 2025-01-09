Как включиться в работу после новогодних каникул

Что поможет снизить стресс

Если сегодня вы чувствуете себя школьником, которого после каникул отправили за парту, значит, у вас постпраздничный стресс. Чтобы не усугубить свое состояние, в первый рабочий день следует придерживаться нескольких правил.

«Пусть сегодня будет больше маленьких перерывов на отдых в течение дня, чем обычно. И не нужно задерживаться на работе, если нет в этом острой необходимости», — советуют психологи.

Для хорошего самочувствия и включения в трудовые будни с нужным запасом энергии поможет отказ от праздничной еды — питайтесь преимущественно здоровой пищей и пейте достаточное количество воды. Также важно наладить сон, если вы еще не сделали этого в последние дни отдыха.

Не концентрируйтесь на своих неприятных ощущениях, помните, что довольно скоро они исчезнут и вы сможете работать, как раньше.