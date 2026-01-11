Как включиться в рабочий ритм после новогодних праздников

В первый трудовой день не стоит перегружаться

Новогодние каникулы — прекрасная возможность для хорошего отдыха, встреч с близкими людьми и перезагрузки организма. Однако возвращение к рабочим будням может вызывать стресс и сопровождаться чувством усталости, снижением концентрации внимания и продуктивности.

Что мешает войти в рабочий ритм:

• эмоциональная усталость — обилие праздничных мероприятий и впечатлений перегружают нервную систему;

• изменения режима сна — позднее засыпание и поздний подъем сбивают привычный уклад;

• переедание и употребления алкоголя — это нарушает обмен веществ и снижает уровень энергии;

• психологическая адаптация — после расслабления организму требуется время, чтобы вновь приспособиться к рабочей нагрузке.

Что поможет влиться в рабочий поток? Чтобы после новогодних каникул утро понедельника казалось вам добрее, постарайтесь в воскресенье лечь спать пораньше — восстановившемуся за ночь организму гораздо проще справляться с задачами нового дня. Начните утро с зарядки — физическая активность помогает пробудить тело и мозг, улучшая кровообращение и повышая общий тонус организма. Даже небольшая тренировка способна значительно повысить работоспособность.

«Первый рабочий день посвятите планированию. Составьте список приоритетных задач на ближайшую неделю. Это позволит избежать стресса и повысит эффективность вашей работы. Через каждые 25 минут трудовой деятельности устраивайте перерывы на 5 минут — такой метод поможет сосредоточиться на задаче и качественно распределять свое время. В первые рабочие дни после долгого отдыха следует избегать переработки — нагружая себя всем и сразу, вы создаете чрезмерную нагрузку для тела и психики», — говорят психологи.

Полезно также ограничить потребление кофеина. Хотя многие привыкли полагаться на кофе, чрезмерное его количество может привести к нервозности и снижению работоспособности. Лучше пить больше воды и травяных чаев. Не забывайте о правильном питании: завтракайте сытно и не игнорируйте обед.

