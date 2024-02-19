Как вести себя в кабине падающего лифта

Это увеличит шансы на спасение

Специалисты МЧС отмечают, что фатальная ошибка многих людей во время того, как падает кабина лифта, — это неправильное расположение в ней. При падении лифта не надо прислоняться к стене и пытаться удержаться на ногах.

«И когда случилось просто застрять в кабине лифта, и тем более когда она падает, сначала садитесь, а после ложитесь на пол, так смягчится удар и сократятся риски тяжелого травмирования. Под головой следует разместить что-то мягкое или хотя бы положить руку», — предупреждают эксперты.

Оказавшись в плену лифта, необходимо сразу избавиться от лишней одежды (снять верхнюю и дополнительные слои), чтобы не потеть и не терять влагу, ведь на фоне обезвоживания самочувствие может ухудшиться вплоть до потери сознания. Также старайтесь сохранять спокойствие, пытайтесь связаться с диспетчером и, если ловит телефон, сообщите родным, что вам требуется помощь.