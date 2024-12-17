Как узнать о своей предрасположенности к тромбозу

Некоторые сигналы тела могут подсказать о наличии проблемы

Тромбоз — это образование тромба в кровеносном сосуде, который может блокировать кровоток и привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт или тромбоэмболия легочной артерии. Хотя полностью предотвратить тромбоз невозможно, важно знать о факторах риска и симптомах, чтобы своевременно обратиться к врачу.

«Предрасположенность к тромбозу часто проявляется не яркими, очевидными симптомами, а наличием определенных факторов риска. Сами по себе эти факторы не гарантируют развитие тромбоза, но значительно увеличивают его вероятность, потому требуется внимательное отношение к своему здоровью и принятие профилактических мер», — говорят сосудистые хирурги.





Факторы риска:

• наследственность — семейный анамнез тромбозов, то есть наличие их у ближайших родственников, существенно повышает риск;

• возраст — риск увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет;

• пол — женщины больше подвержены;

• ожирение — избыточный вес увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует загустению крови;

• малоподвижный образ жизни — длительное сидение или лежание вызывают застой крови;

• курение — вредная привычка повреждает стенки сосудов и повышает вязкость крови;

• беременность и послеродовой период — в это время происходит гормональная перестройка, увеличивающая риск тромбообразования;

• прием некоторых лекарств — определенные гормональные препараты, например эстрогены, а также ряд других медикаментов могут добавлять рисков;

• онкология — эта болезнь и ее лечение часто сопряжены с повышенным риском тромбозов;

• сердечно-сосудистые заболевания — патологии сердца, аритмии, атеросклероз также провоцируют тромбозы;

• травмы и операции — повреждения сосудов и длительная неподвижность после операций увеличивают риск;

• продолжительные перелеты — долгое сидение в одном положении и отсутствие движения во время полета может способствовать застою крови;

• дефицит определенных витаминов и микроэлементов — например, нехватка витамина К способна влиять на свертываемость крови.





Симптомы тромбоза не всегда проявляются. Признаки патологии зависят от места образования тромба. Они могут быть неспецифичными и выглядеть как боль и отек в ноге — характерно для тромбоза глубоких вен; ощущение тепла и покраснение кожи — возникает в области поражения; боль в груди, одышка — при тромбоэмболии легочной артерии; слабость или онемение в конечностях — при тромбозе артерий; резкая головная боль, потеря зрения, нарушение речи — при тромбозе сосудов головного мозга.

Если вы испытываете какие-либо из указанных симптомов или имеете ряд факторов риска тромбообразования, необходимо немедленно обратиться к врачу. Для диагностики тромбоза применяются следующие методы: УЗИ сосудов, флебография, рентгенологическое исследование вен с использованием контрастного вещества, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), анализы крови — коагулограмма.