Как ускорить процесс похудения и разогнать метаболизм

Важно учесть несколько факторов

С приходом весны так и хочется ускорить свой обмен веществ, чтобы организм эффективнее сжигал жиры и использовал энергию. Чем помочь себе, чтобы стать стройнее?

Один из самых эффективных способов разогнать метаболизм — физическая активность. Аэробные упражнения, такие как бег, плавание и велосипед, помогают сжигать калории во время тренировки и продолжают стимуляцию метаболизма даже после ее завершения. Силовые занятия, в свою очередь, способствуют наращиванию мышечной массы, что также увеличивает базовый уровень метаболизма, так как мышцы требуют больше энергии в состоянии покоя.

«Сбалансированное питание — ключ к успешному похудению. От еды на 70% зависит, каким будет наше тело и будем ли мы стройными. Включите в свой рацион больше белков, которые содействуют термогенезу — выработке тепла в организме — и помогают сохранять мышечную массу. Увеличьте потребление овощей и фруктов, богатых клетчаткой, которая сохраняет чувство сытости. Избегайте переработанных продуктов и избыточного потребления сахара», — говорят диетологи.

Не пропускайте приемы пищи: длительные перерывы между едой замедляют обмен веществ. Регулярные небольшие порции пищи позволяют поддерживать уровень сахара в крови стабильным и предотвращают резкие приступы голода. Обратите внимание на то, чтобы ваш рацион содержал белки, углеводы и полезные жиры.





В обмене веществ важную роль играет и вода. Если выпивать достаточное количество жидкости, удастся помочь организму лучше сжигать калории.

Уделяйте внимание ночному отдыху. Недостаток сна негативно скажется на обмене веществ. Люди, которые не высыпаются, чаще набирают лишний вес. Стремитесь к 7—9 часам качественного сна каждую ночь, чтобы поддерживать гормональный баланс и становиться стройнее.

«Учитесь управлять стрессом. Хронический стресс повышает уровень кортизола, что, в свою очередь, провоцирует набор веса. Также существует стрессовое переедание, когда есть не особо хочется, но успокоить нервы получается только при помощи вредной пищи. Найдите способы справляться с негативом — медитируйте, занимайтесь йогой, гуляйте на свежем воздухе, чаще обращайтесь к любимому хобби», — отмечают психологи.

Если нет противопоказаний, пройдите курс массажа — это хороший вариант не только поработать над фигурой, но и избавиться от стресса.

Ускорение процесса похудения и разгон метаболизма требуют комплексного подхода, поэтому важно учесть много факторов, а также индивидуальные особенности своего организма. Если похудеть самостоятельно вам все-таки сложно, обратитесь к эндокринологу. Бывает, что в медленном метаболизме виноваты не лень и отсутствие дисциплины, а болезнь.