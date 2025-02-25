Как унять зубную боль до посещения врача

Можно ли прикладывать тепло

Разболелся зуб, но сразу пойти к врачу нет возможности? Такое бывает, когда проблема случается ночью или человек находится вдали от города. Хотя некоторые всячески откладывают поход к стоматологу из-за страха, делать этого не нужно во избежание серьезных осложнений. Если разболелся зуб, постарайтесь в течение суток посетить специалиста.

Как унять боль, пока вы не добрались до врача? Конечно, попробуйте выпить таблетку — нестероидный противовоспалительный препарат.

«Притупить боль и сдержать отечность можно холодным компрессом — лед оборачивают бумажным или тканевым полотенцем и прикладывают к лицу максимум на 20 минут», — говорят стоматологи.

Что касается теплового воздействия, то оно исключается. Прогреванием только усиливается боль и ускоряется воспалительный процесс.

Временно снять неприятные ощущения можно и стоматологическим гелем с анестетиком либо полосканием — для этого подходит раствор хлоргексидина — 0,05% или 0,2%, сокращающий концентрацию патогенов в ротовой полости. Хлоргексидин не нужно разводить водой, достаточно после чистки зубов взять 10 миллилитров раствора и прополоскать им рот в течение минуты, затем раствор сплюнуть и час или два ничего не пить и не есть.