Как улучшить самочувствие в нестабильную погоду

Метеозависимым сложно адаптироваться к капризам природы

Зима так и не решается вступать в свои права: понижение температуры и небольшой снег сменяются потеплением и дождем. Такая нестабильность серьезно влияет на самочувствие метеозависимых людей, а еще все усугубляется нехваткой солнечных лучей. Как справиться с природной изменчивостью, если организм так подвластен окружающей среде?

«Колебания атмосферного давления, температуры и влажности воздуха способны вызвать головные боли, слабость, головокружение, нарушения сна и даже обострение хронических заболеваний. При метеочувствительности организм остро реагирует на любые перемены во внешней среде, потому погодные условия часто становятся причиной стрессовых реакций организма, особенно если у человека имеются хронические заболевания сердца и сосудов, суставов, нервной системы или дыхательных путей», — говорят терапевты.

Чтобы снизить влияние погоды на самочувствие, важно позаботиться о базовых потребностях организма. Метеозависимость делает человека похожим на ребенка, а у детей любой раздражитель становится поводом для каприза, если основные нужды не удовлетворены. Так что в первую очередь нужно позаботиться о качестве сна. Когда организм достаточно спит, он обновляется и делается более устойчивым перед трудностями предстоящего дня. Оставьте бессмысленное просматривание ленты в соцсетях и бесконечный мониторинг новостей в мессенджерах — это никуда уйдет, а вот время, которое можно использовать для сна, тает быстрее, чем снег в этом году.





Другой важный пункт — питание. Вам грустно, болит голова, поэтому руки тянутся к конфетам? Это неправильное решение. Для стабилизации самочувствия нужен сбалансированный здоровый рацион. Избегайте также тяжелой пищи, соленого и острого, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды.

«Если врач назначил какие-то добавки, важно их принимать, пока не восполнятся дефициты. Так самочувствие при нестабильной погоде может особенно страдать от нехватки витамина D, например, или железа», — отмечают врачи.

Не забывайте пить достаточно воды. Обезвоживание увеличивает чувствительность организма к погодным условиям — от недостатка жидкости в организме та же головная боль при метеочувствительности только усилится.

Если вы работаете посменно, вышли на пенсию, находитесь в декрете или имеете возможность во время обеденного перерыва выйти на улицу, обязательно используйте возможность погулять при дневном свете и подышать свежим воздухом. Старайтесь гулять подальше от дорог. Если не светит солнце, все равно выходите на улицу — это и воздух, и движение. Даже короткие ежедневные прогулки помогают укрепить иммунитет и адаптироваться к изменениям окружающей среды.





Также выделяйте хотя бы несколько минут в день на другую физическую активность. Помимо прогулок, старайтесь разогнать кровь упражнениями — так и мышцы укрепятся, и организм станет выносливее, и настроение повысится. Конечно, если вы страдаете от высокого давления или испытываете иной существенный дискомфорт по здоровью, заниматься не нужно, но когда вам просто лень — делать это следует обязательно.

«Научитесь справляться с ежедневным стрессом. Настроение может испортить все что угодно, главное — не проваливаться в негативную эмоцию. Ментальное здоровье тесно связано с физическим. Так что старайтесь пребывать если уж не в приподнятом, то хотя бы в ровном расположении духа. Для расслабления используйте любимый проверенный способ — ванну с магниевой солью, массаж, отдых в тишине и прочее», — советуют специалисты.

Если ваша метеозависимость сопровождается серьезными симптомами, обратитесь к врачу. Возможно, вам требуется дополнительное обследование и назначение лекарственных препаратов.

