Как ухаживать за кожей после лета

Осенью дерма нуждается в восстановлении

Если летние месяцы были насыщены солнечными днями, кожа может стать сухой, с пигментными пятнами, потерять упругость. Смена сезона станет идеальным периодом для восстановления и подготовки кожи к зимним условиям.

После лета на поверхности кожи могут оставаться омертвевшие клетки, что приводит к тусклости и неровному тону. Начинайте осенний уход с качественного очищения. Рекомендуется использовать мягкие скрабы или химические пилинги с содержанием гликолевой или салициловой кислоты. Это поможет удалить старый слой и подготовиться к дальнейшему уходу.

«Солнечные лучи и жаркая погода могут иссушить кожу, поэтому важно восстановить баланс влаги. Осенью стоит перейти на более насыщенные увлажняющие кремы и сыворотки, содержащие гиалуроновую кислоту, глицерин и масла (например, масло ши или аргановое). Эти ингредиенты помогут вернуть коже мягкость и эластичность», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Раз в неделю используйте питательные маски, которые содержат витамины, особенно А, С и Е, антиоксиданты и экстракты растений. Они помогут восстановить защитный барьер кожи и улучшить ее тонус.





Несмотря на осеннее солнце, ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на кожу. Поэтому использование солнцезащитных средств с SPF не должно прекращаться. Выбирайте кремы с широким спектром защиты, чтобы предотвратить дальнейшую пигментацию и преждевременное старение.

«Осень — отличное время для внедрения антивозрастных средств в ваш уход. Рассмотрите возможность использования сывороток с ретинолом или пептидами, которые стимулируют выработку коллагена и улучшают текстуру кожи», — отмечает специалист.

Косметические процедуры, такие как микродермабразия, химические пилинги или мезотерапия, могут быть полезны для удаления поврежденных слоев кожи и стимуляции регенерации. Они особенно эффективны в осенний период, когда кожа менее подвержена солнечному воздействию.

Не забывайте о важности питания для здоровья кожи. Включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами, — фрукты и овощи, а также полезные жиры (авокадо, рыба, орехи). Это позволит поддержать внутреннюю гидратацию и улучшить общее состояние кожных покровов.