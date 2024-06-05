Как удержать вес после похудения

Это не менее сложно, чем расстаться с лишними килограммами

Все, кому приходилось сидеть на диетах и худеть, знают, что удержание веса даже более сложный процесс, чем его снижение. Установлено, что только 30% постройневших удается сохранить себя в хорошей форме, не вернувшись к прежним размерам.

«Основная причина, по которой люди набирают вес, — чувство голода не по потребностям. Ты уже похудел, а есть хочешь так, как будто твой лишний вес до сих пор с тобой. Каков же выход? Разумеется, тратить больше — это единственный вариант удержать вес», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Как сохранить форму:

• минимум три раза в неделю заниматься физическими упражнениями;

• ограничить или исключить доступ в домашних условиях к «триггерным» продуктам, перед которыми тяжело устоять;

• управлять негативными эмоциями, чтобы не сорваться и не заесть стресс;

• ходить за продуктами со списком и строго ему следовать, не соблазняясь также на товары у кассы;

• подключить дополнительные стимулы — обновление гардероба, отпуск в пляжный сезон, участие в спортивных соревнованиях или каких-то конкурсах, где важна хорошая форма и подобное;

• найти единомышленников, пойти в психотерапию, заручиться эмоциональной поддержкой близких и работать над своим мышлением — надо менять сознание, чтобы в новом теле был новый человек, а не прежний обжора;

• составлять меню на каждый день и следить за качеством еды: особенно важно планировать ужин, чтобы не сорваться на что-то вредное и доступное, будучи голодным;

• не смотреть видео, где показана еда или ее приготовление, особенно в вечернее время;

• всегда высыпаться.