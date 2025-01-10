Как убрать отеки с лица и глаз

Что делать, если проблема появилась после потребления спиртного

Отечность лица и глаз — это распространенная проблема, с которой многие сталкиваются после употребления алкогольных напитков. Алкоголь может вызывать задержку жидкости в организме, что приводит к отекам. Однако есть несколько способов уменьшить эту неприятность и быстро вернуть своему лицу свежий вид.

Способы уменьшения отечности:

• увлажнение — пейте много воды. Алкоголь способствует обезвоживанию, поэтому важно восстановить водный баланс. Употребление достаточного количества воды поможет вывести лишнюю жидкость и токсины из организма;

• охлаждение — приложите к отечным участкам охлажденные патчи, компрессы или лед, обернутый в ткань. Холод сужает сосуды и уменьшает отеки;

• еда — ограничьте потребление соли. Соль способствует задержке жидкости, поэтому лучше избегать соленых продуктов в день после употребления алкоголя. Включите в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы, авокадо и шпинат. Калий позволяет регулировать уровень жидкости в организме;

• физическая активность — небольшая физическая нагрузка, например прогулка на свежем воздухе, активизирует кровообращение и уменьшит отечность;

• сон — обеспечьте себе достаточный отдых. Усталость и дефицит сна способны усугубить отечность.

Помимо алкоголя, отечность лица и глаз бывает вызвана рядом других факторов: аллергией, гормональными изменениями (менструальный цикл, беременность, препараты гормонов), заболеваниями (патологии почек, сердца и щитовидной железы), хронической усталостью и недосыпом, злоупотреблением солью.

Если отечность лица и глаз становится регулярной проблемой и не проходит после домашних методов ее устранения, рекомендуется обратиться к врачу для выявления возможных причин отеков и назначения соответствующего лечения.