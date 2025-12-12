Как уборка перед Новым годом улучшает жизнь

Психологи советуют освободиться от ненужного хлама

В последние недели старого года психологи рекомендуют навести полный порядок в своем жилище, чтобы избавиться от ненужных вещей и всякой мелочи, утратившей свою значимость.

Расхламление пространства считается важной частью предновогодних приготовлений. Делая уборку, человек не только улучшает место своего обитания, но и устраивает перезагрузку для психики. Выкидывая бесполезные вещи, мы облегчаем вход новым эмоциям, впечатлениям и мотивации. Старым чекам, потерявшим ценность бумагам, просроченным лекарствам и косметическим средствам и прочему изжившему себя — место в мусорном контейнере.

Прогенералить специалисты рекомендуют и в области цифрового поля: неактуальные заметки, бессмысленные фотографии, неиспользуемые приложения тоже подлежат удалению.

