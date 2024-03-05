Как цикорий помогает худеть

Продукт оказывает влияние на состояние кишечного микробиома

Включение в рацион цикория способно помочь устранению лишних килограммов, что актуально в весенний период. Эффект похудения достигается за счет наличия в продукте компонента инулина.

«Инулин представляет собой разновидность клетчатки, свойства которой благоприятны для кишечного микробиома. Состояние кишечника серьезно влияет на массу тела человека, обменные процессы и скорость сгорания жиров, потому об этом органе нужно заботиться», — объясняют врачи.

Все это определено возможностью пищеварительного тракта усваивать из еды питательные компоненты, если микрофлора здорова, процессы всасывания не нарушены. К тому же инулин относится к сложному полисахариду, замедляющему вбирание организмом веществ, способных привести к лишнему весу.