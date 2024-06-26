Как тело сигнализирует о проблемах с сердцем

Заметив эти проявления, нужно обратить внимание на здоровье

Проблемы с сердцем можно распознать не только по явным признакам нарушения работы миокарда, но и по иным дискомфортным проявлениям, некоторые из которых, как может показаться, вовсе не имеют никакой связи с кардиологией. Но это не так.

Насторожить должны пульсирующие вены на шее: если они вздуты, а губы имеют синий оттенок, человек может страдать от перикардита — острого воспаления наружной оболочки сердца либо у больного сердечная недостаточность, при которой нарушается способность миокарда перекачивать кровь.

Сердечников часто мучает отечность ног, начинающаяся со стоп и продвигающаяся выше. Если имеется патология сердца, отечность проявится во второй половине дня.

«Признак больного сердца можно заметить по глазам — кровоизлияние, экссудаты, отек зрительного нерва скажут о высоких риска сердечно-сосудистой катастрофы. Также неполадки с миокардом проявляются, если снижается острота зрения, появляется пелена перед глазами или мушки, сужаются поля зрения, ухудшается цветовосприятие, снижается адаптация в темноте», — говорят врачи.

Если на коже есть высыпания в виде ксантом — выпуклых образований, — это сигнал повышенного холестерина, от которого формируется атеросклероз, а затем бывает инфаркт.

Когда ногтевая пластина имеет поперечные бороздки (линии Бо), это может свидетельствовать о нужде в питательных веществах, токсических повреждениях или сердечно-сосудистом заболевании.

Еще одно проявление — пальцы Гиппократа, для которых характерно расширение дистальных фаланг (кончиков) и утолщение и выпуклость ногтей. При таком раскладе надо исключить сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы.