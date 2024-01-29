Как телефон может стать причиной менингита

Какой патоген чаще заселяет наши гаджеты

Эксперты Роспотребнадзора определили, что наиболее частыми обитателями на наших телефонах и компьютерах являются стафилококки, в числе которых и золотистый стафилококк, считающийся наиболее опасным.

Золотистый стафилококк способен спровоцировать различное количество патологий — это могут быть и легкие кожные инфекции типа угревой сыпи, импетиго, фурункулов и подобного, и болезни, несущие в себе угрозу жизни, ведь золотистый стафилококк также является провокатором пневмонии, менингита, остеомиелита, эндокардита, инфекционно-токсического шока и сепсиса.