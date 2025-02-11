Как связаны спортзал и цистит

Какая одежда предпочтительнее для тренировок

Держать свое тело в тонусе и заниматься физическими упражнениями полезно для здоровья. Однако в момент активности важно следить за личным комфортом. Так, влажная синтетическая форма для спортзала может стать причиной развития цистита у женщин.

«Если долго находиться в тесной и влажной одежде, которая выполнена из синтетических материалов, женское здоровье может пострадать. Ткани типа нейлона и лайкры, удерживающие влагу, создают благоприятные условия для размножения патогенов, что опасно повышенными рисками проникновения бактерий в мочевыводящие пути и развитием инфекции, например цистита», — предупреждают нефрологи.

Чтобы минимизировать вероятность недуга, лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, не приобретать слишком тесные вещи для занятий, как можно скорее снимать с себя мокрую одежду после тренировки, принимать душ, после которого важно хорошо обсохнуть, прежде чем переодеться в чистое.

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