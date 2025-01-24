Как связаны полуфабрикаты и онкология

Регулярное потребление таких продуктов нежелательно

Продукты высокой степени переработки, к числу которых относятся и полуфабрикаты, при постоянном употреблении способны запускать в организме негативные процессы, вызывающие развитие онкологии. Поэтому врачи советуют строго ограничить их наличие в основном меню.

«Главный недостаток полуфабрикатов в том, что они практически лишены клетчатки. Когда организм недополучает клетчатку, человек сталкивается с запорами, ослаблением иммунной защиты и повышенным риском онкопоражения толстой кишки», — говорят токсикологи.

К тому же в полуфабрикатах большое количество трансжиров, соли, консервантов и красителей, а вот важные витамины и антиоксиданты отсутствуют. При таком дисбалансе в составе питания, которое человек имеет на постоянной основе, случаются нарушения метаболизма, увеличение массы тела, повышается холестерин и формируется инсулинорезистентность, запускающая развитие сахарного диабета II типа.

Если часто вводить в рацион продукты промышленной переработки и при этом мало есть свежей натуральной и растительной пищи, можно также пострадать от атеросклероза, аллергии, синдрома раздраженного кишечника, сердечно-сосудистых патологий, вплоть до инфаркта и инсульта.