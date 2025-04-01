Как связаны кишечный микробиом и психическое здоровье человека

Кишечные бактерии способны влиять на настроение и когнитивные функции

В последние годы ученые в области медицины все чаще обращают внимание на взаимосвязь между микробиомом — совокупностью микроорганизмов, обитающих в кишечнике, и психическим здоровьем человека. Исследования подтверждают, что бактерии в нашем организме оказывают значительное влияние на настроение, когнитивные функции и общее психоэмоциональное состояние.

Микробиом представляет собой сложную экосистему, состоящую из триллионов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Эти микроорганизмы играют ключевую роль в пищеварении, метаболизме и даже в иммунной системе. Однако теперь пристально изучается и их влияние на центральную нервную систему и психическое здоровье.

Микробиом способен воздействовать на нервную систему через несколько механизмов:

• производство нейротрансмиттеров — некоторые бактерии синтезируют нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин, которые играют важную роль в регулировании настроения. Доказано, что около 90% серотонина вырабатывается в кишечнике;

• влияние на воспаление — микробиом может влиять на уровень воспалительных процессов в организме. Хроническое воспаление связано с развитием депрессии и тревожных расстройств. Здоровый микробиом способствует снижению воспалительных маркеров, что положительно сказывается на психическом здоровье;

• ось «кишечник — мозг» — кишечник и мозг связаны через блуждающий нерв, что позволяет микробиому напрямую влиять на центральную нервную систему. Изменения в составе микробиома приводят к изменениям в поведении и эмоциональном состоянии.





Исследования пациентов с депрессией выявили нарушения в составе их микробиома, также увеличение количества определенных видов бактерий, таких как Faecalibacterium prausnitzii — это грамположительные анаэробные бактерии, составляющие в норме около 5% от всего числа бактерий толстого кишечника, связано с уменьшением симптомов депрессии.

Представители науки доказали, что пробиотики, оздоравливающие кишечную микрофлору, могут снижать уровни тревожности у людей, страдающих от генерализованного тревожного расстройства.

Поскольку некоторые аутоиммунные заболевания связаны с нарушением микробиома, они могут быть сопутствующими к психическим расстройствам. Это открывает новые горизонты для комплексного подхода в лечении, включающего как медицинскую, так и психотерапевтическую помощь.

Если вы чувствуете изменения в своем психоэмоциональном состоянии, следует проверить также здоровье кишечной микрофлоры — не исключено, что избавиться от ментальных проблем удастся именно через лечение кишечника.