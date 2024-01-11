Как справиться с зимней сонливостью

Каковы признаки «зимней спячки»

Холодная зимняя погода и малое количество дневного света весьма осложняют утреннее пробуждение, а днем повышают сонливость, отчего человек, подобно некоторым животным, готов чуть ли не впасть в спячку.

«Главная причина, приводящая к синдрому „зимней спячки“, кроется в сезонном аффективном расстройстве, которое проявляется в период поздней осени и зимы, когда основная часть дневного времени у человека проходит в помещении с искусственным освещением, а вот хождение до работы и обратно выпадает на часы, когда на улицах темно. Этому даже есть название — „офисная полярная ночь“», — объясняют медики.

Если сетчатка лишается воздействия дневного света, мозг сталкивается с понижением секреции серотонина, он же гормон счастья, от которого существенно зависит, будем ли мы активными и замотивированными. А вот гормон сна мелатонин, напротив, вырабатывается в повышенном количестве, от этого возникает апатичность, бездействие, желание больше спать. Прибавив к перечисленному пониженную физическую активность и нехватку витаминов зимой, не стоит удивляться, что свыше половины жителей страны сталкиваются с состоянием, напоминающим зимнюю спячку.

«Зимняя спячка» заставляет человека пребывать в режиме, сохраняющем энергию, симптоматика проявляется апатией, сонливостью, утомляемостью, сниженной мотивацией, ухудшенным настроением, тревожностью, нарушениями сна, прибавкой веса.

Побороть «зимнюю спячку» можно:

• светотерапией — она осуществляется при помощи светобоксов или специальных очков, симулирующих дневной свет и подавляющих производство мелатонина. Их использование рекомендовано в первую половину дня и на протяжении не менее 60 минут;

• имитацией света — для этого обращаются к специальным светобудильникам, повышающим уровень освещения в комнате, где человек спит, к моменту его пробуждения. Эти приборы тоже снижают уровень гормона сна;

• регулярной умеренной физической активностью;

• прогулками на свежем воздухе в светлые часы;

• приемом витамина D (по согласованию с врачом);

• отказом от алкогольных напитков или ограничением их потребления;

• антидепрессантами — этого требуют отдельные тяжелые случаи сезонного аффективного расстройства. Медикаменты назначаются только доктором.