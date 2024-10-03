Как справиться с потливостью ног

Из-за чего может беспокоить проблема

Повышенная потливость ног, или гипергидроз, — это распространенная проблема. Хотя потливость является естественным процессом, служащим для регуляции температуры тела, у некоторых людей потоотделение более выражено, что может вызывать дискомфорт у них самих и окружающих. Когда сезон открытой обуви позади, вопрос потливости ног становится более актуальным. Что же с этим делать?

У некоторых людей повышенное потоотделение является наследственной особенностью. Это может быть связано с активностью потовых желез, которая у каждого человека различна. Ноги могут потеть из-за обуви, выполненной из некачественного материала, или синтетических носков, с которыми нарушаются процессы воздухообмена, а также из-за ношения теплой обуви в помещении, потому на работе рекомендуется переобуваться в сменную пару. При потливости полезно менять обувь каждый день, чтобы дать ей время просохнуть.

Часто причиной потливости ног становится грибковая инфекция. И в этом случае нужно скорее обратиться к специалисту, который подберет лечение, в первую очередь избавив от грибка, а уже следом уйдет и повышенная потливость.





«Если человек не соблюдает элементарные гигиенические правила, микроорганизмам, живущим на коже, становится проще размножаться и проявлять свою активность, сопровождающуюся потливостью и неприятным запахом», — говорят подологи.

Если случается понервничать, мы сталкиваемся со стрессовым потоотделением, доставшимся нам от далеких предков, у которых во время опасности на ступнях, а также ладонях выделялся вязкий пот для лучшего сцепления с поверхностью при беге или лазании.

Повышенную потливость могут вызвать и патологии здоровья — проблемы с нервной или эндокринной системой, инфекционные болезни и прочие недуги.

«Регулярное мытье ног с антибактериальным мылом поможет уменьшить количество бактерий, вызывающих неприятный запах. После мытья обязательно тщательно высушивайте ноги, особенно между пальцами. Используйте специальные дезодоранты и мази для ног, сдерживающие потоотделение», — рекомендуют врачи.





Что еще помогает при потливости ног:

1) черный чай — 2 ч. л. чая заливают водой в количестве 1 л и доводят до кипения, затем разбавляют 2 л воды, и в настое комнатной температуры держат ступни 20 минут;

2) чайный гриб — жидкостью смачивается кусочек ткани и протираются чистые ноги перед сном;

3) столовый уксус — на 1 стакан 3% уксуса требуется 3 л воды и 3 капли эфирного масла пихты — в такой ванночке ноги держат 15 минут (при отсутствии на ногах повреждений);

4) соль и крахмал — мелкую соль и картофельный крахмал смешивают в равных частях — по 1 ст. л., обрабатывают смесью стопы и надевают носки;

5) масло лаванды или чайного дерева — 10 капель средства добавляют в таз с теплой водой и опускают ноги на 20 минут, курс длится 10—14 дней;

6) кора дуба — крепкий отвар из коры тоже используется для ножных ванн;

7) лавровый лист, подорожник или свежие листья березы — достаточно двух горстей какого-нибудь компонента, их кипятят на протяжении 5 минут в 4 л воды, остужают, кладут ложку соды и 20 минут держат ноги.

Прежде чем пытаться избавиться от потливости ног различными способами, лучше посетить врача. Причина может быть довольно серьезной, и без правильного лечения вы лишь замаскируете симптом, усугубив свое состояние.