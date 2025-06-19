Как спелость бананов влияет на их полезность

Можно есть и зеленые, и перезревшие фрукты

У каждого человека свои предпочтения относительно спелости бананов, но известно ли вам, что степень зрелость фрукта влияет не только на вкус, но и на его свойства?

«Зеленые бананы содержат в 20 раз большее количество резистентного крахмала, чем спелые. Такой крахмал важен для поддержания кишечной микрофлоры и обеспечения чувства сытости. Еще незрелые бананы обладают гораздо меньшим гликемическим индексом и калорийностью. Наличие таких бананов в рационе будет подходящим при избыточном весе и запорах», — говорят диетологи.

Спелые бананы более насыщены сахаром, то есть и гликемический индекс у них будет повышен. При этом в них много калия, витаминов C и B6, пищевых волокон. Употребление таких бананов подходит для всех, за исключением людей, которым диагностировано ожирение или сахарный диабет.

Своя польза есть и в перезрелых бананах: они изобилуют глюкозой и антиоксидантами, быстро усваиваются, улучшают настроение и борются со стрессом.