Как спасти пересоленный суп

Есть надежные способы

Если на кухне случилась оказия и вы пересолили суп, не отчаивайтесь, выливать блюдо, как и давиться соленым, не придется.

Самый простой способ реанимировать суп — разбавить его водой или бульоном, то есть часть жидкости из супа придется слить и дополнить убыток кипятком, но не более трети от объема, или новой порцией бульона, если у вас что-то припасено в морозильнике — некоторые хозяйки заготавливают бульон. Затем обновленный суп доводят до кипения и снимают пробу.

«Еще одна хитрость, которая пригодится, если суп пересолен, — поможет клубень картофеля или луковица. Берите овощ покрупнее, очищайте, мойте и целиком отправляйте в кастрюлю на десять минут — лишняя соль впитается, тогда можно достать корнеплод», — рассказывает технолог общественного питания Василий Викторенков.

Также можно воспользоваться крупой, например рисом. Горсть риса помещают в марлю и опускают этот мешочек в кастрюлю на те же 10 минут. Потом достают и пробуют, как изменился вкус блюда.

Допускается прибегнуть и к «маскировке», что-то из этих ингредиентов может спасти пересоленный суп:

• сахар — 1—2 ч. л.;

• лимонная кислота — 2—3 г;

• лимонный сок — 1—2 ч. л.;

• яблочный уксус — 1—2 ч. л.;

• сухое белое вино — 2—3 ч. л.

Если не очень пересолено, подавайте блюдо со свежей зеленью. Для щей, рассольника, гречневого и фасолевого супа оттеняющим фактором при пересоле станет томатная паста или сок помидоров, а молочному или грибному супу, как и супу-пюре, помогут молоко или сметана.

Читайте также: Нужно ли постоянно есть супы.

