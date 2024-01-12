Как сон защищает организм от онкологии

Мелатонин может бороться со свободными радикалами

Мелатонин, являющийся гормоном сна, отвечает не только за то, как хорошо мы будем отдыхать ночью, но и за предотвращение развития онкологических заболеваний.

«До 23 часов уже следует быть в кровати, а точнее, уже смотреть сны, потому что как раз в 11 вечера во время сна производство мелатонина достигает пиковых значений», — объясняют медики.

Мелатонин, считаясь и противоопухолевым гормоном, относится чуть ли не к самому сильному эндогенному поглотителю свободных радикалов. Гормон не только предотвращает раковую патологию, но и может притормаживать рост отдельных опухолей, особенно опухолей молочных желез, что зависимы от эстрогена. Также мелатонин предупреждает распространение злокачественных клеток в близлежащие к новообразованию ткани.

Важно, чтобы сон длился не менее семи-восьми часов. Однако, если ложиться за полночь, но спать необходимое время, нужного эффекта организм не получит, а вот ухудшение состояния через какой-то период будет ощутимо. Так что всем «совам» стоит помнить о заветном 23-м часе.