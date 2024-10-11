Как снять стресс при помощи расчески

Есть еще некоторые простые способы

Мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, заставляющими нас переживать отрицательные эмоции, которые создают мышечное напряжение и выбивают из психологического равновесия. И для того чтобы не застревать в стрессе и дискомфорте, нужно освоить несколько простых упражнений.

«Воспользуйтесь массажной расческой для волос в течение 3—5 минут. Повторяющиеся движения при расчесывании подействуют успокаивающе, а мягкое массирующее действие щетки снимет напряжение кожи головы и облегчит головную боль. Расчесывание волос обеспечит приток крови к голове, что улучшит работу сосудов за счет насыщения мозга кислородом, устранит усталость», — рекомендует ведущий психолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Елена Речкалова.

Другой способ в чередовании напряжения и расслабления — метод мышечной релаксации. После любого сильного напряжения наступает сильное расслабление. Попробуйте напрягать мышцы в течение минуты, а затем расслабьте их, при этом концентрируйтесь на моменте расслабления. Начать можно с простого — максимально сильно сжать ладонь в кулак, удерживая напряжение, затем расслабляя. Еще можно сильно зажмуриться и наморщить лоб, а затем расслабить лицевые мышцы.





Если у вас есть творческие способности, то расслабляйтесь в процессе творчества, получая удовольствие от деятельности и созерцания результата.

«Избавиться на некоторое время от неприятных навязчивых мыслей поможет раскрашивание, эффект осуществляется за счет того, что вы сосредоточены на прорисовке мелких деталей. Процесс раскрашивания хорошо стимулирует участки мозга, которые повышают концентрацию и внимание», — отмечает специалист.

Еще следует придумать себе стоп-сигнал против негативных мыслей. Если чувствуете, что не в силах расстаться с гнетущими мыслями, застрявшими в вашей голове, щелкните пальцами и скажите себе: «Стоп! Я подумаю об этом позже!». При этом нужно использовать дополнительный фактор, например щелкнуть резинкой на запястье или же просто себя ущипнуть. И затем сразу направить внимание на что-то другое и сменить вид деятельности.

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