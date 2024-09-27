Как снизить выраженность токсикоза

Когда симптом становится ненормальным

Токсикоз — распространенное состояние, с которым сталкивается большинство женщин в первые месяцы беременности. Правда, у некоторых беременных токсикоз сохраняется и на поздних сроках. Этот физиологический процесс связан с гормональными перестройками, увеличением уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) и эстрогенов, которые поддерживают беременность и могут вызывать тошноту.

Токсикоз также появляется на фоне увеличения обонятельной чувствительности, когда привычные запахи начинают вызывать дискомфорт. Еще сказываются стресс и тревога, которые может испытывать беременная женщина, и, конечно, повышение нагрузки на организм и изменения в пищеварительной системе, ведущие за собой тошноту.

«Тошнота и рвота в первой половине беременности обычно считаются нормальными и проходят по мере развития плода. Однако есть ситуации, когда токсикоз требует медицинского вмешательства. Обратить внимание нужно на следующие симптомы: частую рвоту — более 3—4 раз в день, невозможность удерживать пищу или жидкость, потерю веса, признаки обезвоживания — сухость во рту, снижение мочеиспускания, головокружение», — говорят гинекологи.





Как справиться с токсикозом:

• употребляйте небольшие порции пищи несколько раз в день. Избегайте жирных и острых блюд. Попробуйте утром съедать немного крекеров или сухариков перед тем, как встать с постели;

• убедитесь, что вы пьете достаточное количество жидкости. Если питье вызывает тошноту, пейте воду маленькими глотками или добавляйте в нее лимон;

• имбирь способен уменьшить тошноту. Приготовьте себе имбирный чай, если нет противопоказаний к продукту;

• некоторые женщины находят облегчение в ароматерапии, используя эфирные масла мяты или лаванды, но перед этим лучше проконсультироваться с врачом;

• усталость может усугубить симптомы токсикоза, поэтому важно выделять время для отдыха;

• если симптомы токсикоза становятся слишком выраженными, врач назначает безопасные препараты для облегчения состояния.