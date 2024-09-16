Как смех влияет на похудение

Приятное занятие сжигает калории

Смехом можно не только продлить жизнь, но и включить процессы жиросжигания. Смех приводит в активность порядка 80 мышц, потому за 60 минут хохота от души возможно потратить до 350 калорий.

«Во время смеха сменяется тип дыхания — к мозгу, другим органам и тканям начинает поступать больше кислорода, происходит устранение застойных явлений в легких. Многими исследованиями доказано, что оптимисты реже сталкиваются с вирусными заболеваниями», — сообщают врачи.

Также восстановление после травмирования или оперативного вмешательства у пациентов, имеющих оптимистический настрой, является более быстрым и неосложненным, чем у тех, кто подвергается унынию.

Причина в выделении у оптимистов серотонина — гормона радости, относящегося к природному обезболивающему. Пессимисты же находятся во власти кортизола — стрессового гормона, усиливающего болевой синдром и даже способного запускать развитие болезни.