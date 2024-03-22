Чрезмерное увлечение гаджетами негативно отражается на внешности, потому детокс от смартфона необходимо устраивать ежедневно. Так, чтобы лучше спать, рекомендуется убирать от себя подальше смартфон за два часа до похода в спальню.
«Это успокоит нервную систему и настроит на отдых, иначе выспаться не получится. А плохой сон сказывается на внешности, например, приводит к появлению кругов под глазами и тусклости кожи, что точно не добавляет лицу привлекательности», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.
К тому же зависание в телефоне портит осанку, вынуждает подолгу находиться с согнутой шеей, что также негативно отражается на овале лица — он плывет, потому что лимфоток нарушен, кожа обвисает и появляется второй подбородок.