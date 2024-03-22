Как смартфон портит внешность

Использование гаджетов должно быть дозированным

Чрезмерное увлечение гаджетами негативно отражается на внешности, потому детокс от смартфона необходимо устраивать ежедневно. Так, чтобы лучше спать, рекомендуется убирать от себя подальше смартфон за два часа до похода в спальню.

«Это успокоит нервную систему и настроит на отдых, иначе выспаться не получится. А плохой сон сказывается на внешности, например, приводит к появлению кругов под глазами и тусклости кожи, что точно не добавляет лицу привлекательности», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

К тому же зависание в телефоне портит осанку, вынуждает подолгу находиться с согнутой шеей, что также негативно отражается на овале лица — он плывет, потому что лимфоток нарушен, кожа обвисает и появляется второй подбородок.