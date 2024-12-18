Как сделать оливье полезным

Можно легко снизить калорийность блюда

Салат оливье — это классическое блюдо для новогоднего стола, знакомое всем с детства. Однако традиционный рецепт часто содержит много калорий и соли, потому салат может быть нежелателен для употребления людям с заболеваниями печени, сердца, почек или имеющим лишний вес. Тогда можно изменить рецептуру и сделать оливье полезнее.

«Один из основных ингредиентов оливье — майонез, который может содержать много калорий и вредных жиров. Попробуйте заменить его низкокалорийным йогуртом без добавок, авокадо, размятым в пюре, которое подарит кремовую текстуру и полезные жиры, или оливковым маслом с лимонным соком или уксусом для легкой заправки», — говорят диетологи.

Вместо привычной вареной колбасы или мясных продуктов стоит предпочесть отварную куриную грудку без кожи, и можно отказаться от соленых огурцов в пользу свежих. Приправьте салат зеленью и перцем, а вот соли кладите меньше.

Не забывайте следить за размерами порций. Даже полезная еда предполагает умеренное потребление, ведь она тоже содержит калории.

Важно! Заправляйте салат перед самой подачей. Готовое блюдо храните в холодильнике не дольше 12 часов.